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بالصور.. جولة لمحافظ الفيوم لمتابعة انضباط الشارع

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بالصور.. جولة لمحافظ الفيوم لمتابعة انضباط الشارع بالصور.. جولة لمحافظ الفيوم لمتابعة انضباط الشارع
قام المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير الأمن، بجولة تفقدية مساء أمس لمتابعة الحالة الأمنية والتأكد من انضباط الشارع، رافقه خلال الجولة اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

وتفقد المحافظ مناطق المسلة والإصلاح الزراعى والسنترال وشارع أحمد شوقى والنبوى المهندس، وقدم المحافظ تهانيه للمواطنين بالعام الميلادى الجديد، واستمع لشكاوى عدد منهم ووعد بحلها فى أسرع وقت.

كما شملت الجولة تفقد الحالة الأمنية أمام الكنائس والاطمئنان على السيولة المرورية بالشوارع، والتأكد من استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، كما تفقد المحافظ موقع انفجار ماسورة مياه بمنطقة الإصلاح الزراعى للاطمئنان على انتهاء عمليات الإصلاح والصيانة وتوصيل المياه مرة أخرى للمنازل.

اليوم السابع -1 -2016

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الهدف من الجولة التلاحم بالمواطنين وإزالة العوائق التى قد تفسد فرحتهم بالعام الجديد، مؤكدا أننا نستغل هذه المناسبة لتقديم التهنئة لمصر وشعبها وجميع أهالى الفيوم بالعام الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وبركة على الجميع، كما نتقدم بخالص التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

اليوم السابع -1 -2016
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