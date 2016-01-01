متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون لافتات تهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

نظم متظاهرو القائد ابراهيم وقفة بساحة المسجد عقب صلاة الجمعة اليوم، للتهنئة بالعام الجديد، ورفعوا لافتات التهنئة للأقباط بأعياد الميلاد المجيدة، متمنين لمصر الخير والسلام.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار محمد محمود الشهير بـ"محمد عظيمة" أن متظاهرى القائد ابراهيم لن يتركوا الميدان لجماعة الإخوان أو أعضاء حركة 6 إبريل المحظورة فى ذكرى ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنهم سيتواجدون بميدان القائد ابراهيم قبل ذكرى الثورة بـ3 أيام لحمايته، كما أكد على دعم المتظاهرين للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى الحرب ضد الإرهاب.