مقتل وإصابة 6 رجال شرطة في اشتباكات ببلدة «جيزرة» التركية

لقي شرطي مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح، أحدهم في حالة خطيرة، إثر اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة التركية وعناصر منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصفها الحكومة التركية بـ “الإرهابية”، في بلدة “جيزرة” التابعة لمحافظة “شرناق” بجنوب شرقي البلاد.

وذكرت محطة (إن.تي.في.) الإخبارية التركية اليوم /الجمعة/ أن الاشتباكات تواصلت خلال ساعات منتصف الليل في أربعة أحياء في بلدة “جيزرة” بشرناق ذات الأغلبية الكردية، وحتى الساعات الأولى من العام الجديد في جبال “جودي” وضواحيه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن – خلال رسالة تهنئة بالعام الجديد للشعب التركي – عن مقتل 3100 انفصالي داخل تركيا وخارجها إثر العمليات العسكرية المستمرة لتصفية “الإرهابيين”، مضيفا أن 200 شخص من قوات الأمن التركية لقوا حتفهم خلال المواجهات العسكرية في عام 2015.