أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة بولندية: مرضى القلب من الرجال أكثر عرضة لضعف الانتصاب بنسبة 23%

Google+ Print
دراسة بولندية: مرضى القلب من الرجال أكثر عرضة لضعف الانتصاب بنسبة 23% دراسة بولندية: مرضى القلب من الرجال أكثر عرضة لضعف الانتصاب بنسبة 23%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بولنديون، حيث أفادت أن الرجال الذين يعانون من أمراض القلب يعانون من عدم القدرة على الانتصاب بنسبة 23%.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 500 رجل، كانوا يعانون من مرض نقص تغذية القلب أو تصلب الشرايين، الذى يقيد تدفق الدم إلى القلب.

ووجد الباحثون أن 80% من الرجال الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بالعجز الجنسى أو ضعف الانتصاب بنسبة 23%.

أفاد الباحثون فى المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسى، أن ضعف وصول الدم للعضو الذكرى سبب رئيسى للضعف الجنسى لدى الرجال، وخاصة الذين هم فوق سن 60 عاماً.

وأوضح الباحثون بقيادة الدكتور زيغمونت دوماجلا من جامعة بون الطبية فى بولندا، أن هناك أسبابا أخرى لضعف الانتصاب لدى الرجال منها انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" والتدخين ومرض السكرى وركوب الدراجات وأورام البروستاتا الحميدة.

وأضاف الباحثون أن اتباع أسلوب حياة صحى مع النشاط البدنى فى وقت الفراغ واتباع حمية صحية مثل تناول الأسماك يمكن أن تؤثر على وظيفة القضيب ويعزز الانتصاب.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365