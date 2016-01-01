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سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة باستخدام دراجة بخارية فى الساحل

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سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة باستخدام دراجة بخارية فى الساحل سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة باستخدام دراجة بخارية فى الساحل
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطلين، يكونان فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بمنطقة امبابة، وخطف هواتفهم المحمولة باستخدام دراجة بخارية. واعترفوا بأنهم وراء ارتكاب 10 وقائع خطف هواتف من المواطنين، وتم العثور على المسروقات لدى عميلهم صاحب محل هواتف، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، معلومات مفادها أن كلا من "عصمت م م" 21 سنة عاطل، ومقيم فى الوراق، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 1318 لسنة 2013م الوايلى "سرقة"، و"أحمد أ أ" 23 سنة عاطل، ومقيم إمبابة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 107 لسنة 2014 م المقطم "سلاح أبيض"، يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة بخارية.

ومن خلال الأكمنة التى تم إعدادها، أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات، وتبين أنها مستأجرة من محل إيجار الدراجات فى إمبابة، ملك "سيد ز ع" 40 سنة، ومقيم إمبابة، وبمناقشتهما اعترفا بصحة التحريات، وأنهما وراء ارتكاب 10 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين باستخدام الدراجة البخارية ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " إسماعيل س م " 29 سنة، صاحب محل هواتف فى إمبابة ، و بعرض المضبوطات على المجني عليهم تعرفوا عليها واتهموهما بالسرقة ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالتهما الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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مصر 365