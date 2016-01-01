الزمالك ومصر للمقاصة - الثأر والسيادة.. وعودة الأباتشي

عندما تأتي مباراة الزمالك ومصر للمقاصة فأنت بالتأكيد على موعد مع الإثارة في إحدى أهم لقاءات الدوري المصري الممتاز.

رغم أن الفريقان التقيا ذهابا وإيابا موسمين فقط إلا أن مبارياتهما معا كانت دوما حافلة بالندية والأهداف.

فلم يفرض فريقا منهما سيطرته وسطوته على الأخر حتى اللحظة، كلاهما يسعى للسيادة بعد 4 لقاءات اقتسما الفوز فيها.

وحين تنطلق مواجهتهما الخامسة السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ12 هذا الموسم فإن حامل لقب الدوري ونجمه محمود عبد الرازق شيكابالا - العائد بعد غياب - سيسعيان للثأر من فريق المدرب إيهاب جلال.

18

مسيرة مذهلة للزمالك كانت الموسم الماضي، توج مع نهايتها بلقب الدوري وزين عامه بإضافة كأس مصر إلى خزائنه الذي ازدادت حلاوة الفوز به عقب الانتصار على الغريم التقليدي الأهلي في النهائي.

لكن هناك فريق عطل قطار الزمالك بعدما وصل إلى سرعته القصوى، رفض أن يكون ضحية الزمالك بعد 18 مباراة في الدوري دون خسارة منذ ثنائية إنبي في الدور الأول.

هو مصر للمقاصة.

استطاع إيهاب جلال إلحاق الخسارة الأولى لمدرب الزمالك السابق جوزوالدو فيريرا في الدوري، حين هزمه يوليو الماضي في السويس 2-1 بهدفي أحمد الشيخ وهاني سعيد وأحرز للأبيض عمر جابر.

ليس هذا وحسب.

مصر للمقاصة في موسمه الأول بالدوري (2010-2011) كان أحد أسباب خسارة الزمالك للقب بعدما ظل متسيدا البطولة طوال الدور الأول.

هزمه على استاد القاهرة في الدور الثاني بهدف المغربي عمر النجدي ليمنح الأهلي فرصة الانقضاض على الصدارة والفوز باللقب في النهاية.

الأباتشي

قد يدخل الأباتشي شيكابالا المباراة مرتديا القميص الأبيض لأول مرة منذ ظهوره الأخير مع الزمالك في نهائي كأس مصر 2013 أمام وادي دجلة.

وبالتأكيد، يسعى النجم الأسمر أيضا للثأر ليس فقط لما حدث في 2011 وإنما لتلقيه خسارة ثقيلة من مصر للمقاصة منذ أيام قليلة حين قسى إيهاب جلال على فريقه السابق الإسماعيلي بنتيجة 4-1.

شيكابالا كان صاحب أول هدف في تاريخ الزمالك ضد مصر للمقاصة، بينما أول لاعب يهز الشباك في مباريات الفريقين هو نجم القلعة البيضاء الحالي أيمن حفني حين سجل في مرمى عصام الحضري.

مباراة رائعة هي الأجمل في مواجهات الزمالك ومصر للمقاصة انتهت لصالح رجال حسام حسن وقتها 4-3 في الدور الأول موسم 2010-2011.

ثلاثية

زميل شيكابالا في صفوف الدراويش أحمد سمير كان صاحب الهدف الأول في آخر انتصار للزمالك على الفريق الفيومي.

تقدم من ركلة جزاء ثم عدل أيمن عبد العزيز قبل أن يسجل الثاني للزمالك لاعب الأهلي الحالي مؤمن زكريا وأحرز أحمد السيد هدفا عكسيا لتنتهي المباراة 3-1 الدور الأول الموسم الماضي.

طالع.. تقديم لقاء الزمالك والداخلية

طالع.. هل يمنع الزمالك من القيد؟

طالع.. هل تتذكر مسيرة الزمالك والأهلي جيدا في 2015؟

طالع.. شيكابالا لا يوجد بقائمة الزمالك الإفريقية

طالع.. حكاية أيمن حفني