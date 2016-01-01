زعزوع: 2016 ستشهد انطلاقة قوبة للسياحة في مصر

أعرب الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، عن سعادته البالغة بالاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2016 لأول مرة بمصر تحت سفح الأهرامات، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية سيكون لها تأثير إيجابى كبيرعلى جذب مزيد من الأنظار إلى المقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة ووزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة السياحة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بمنطقة الأهرامات.

وخلال الاحتفالية وجه وزير السياحة الشكر والتقدير للشباب المشارك فى الحدث حيث شهدت الاحتفالية مشاركة فعالة من الشباب، إلى جانب عدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والدولية التى ساهمت فى نقل صورة ورسالة حضارية عن مصر لكافة دول العالم.

كما أكد زعزوع على أن عام 2016 سيكون عام انطلاقة لمصر فى كافة المجلات وسيشهد بداية قوية لعودة حركة السياحة المصرية مرة أخرى.

ومن جانبه، أشاد وزير الآثار بتنظيم الاحتفالية فى هذا المكان المتميز الذي يعتبر قلب الحضارة المصرية التي تمثل الحضارة الإنسانية فى العالم كله، معربا عن أمنياته أن تكون هذه الاحتفالية بمثابة رسالة سلام وأمان للعالم أجمع وتكون خير بداية للعام

> الجديد بما يليق بمكانة مصر.

يذكر أن فعاليات الاحتفال شهدت عروضا للألعاب النارية وبعض الفقرات الغنائية, بالإضافة إلى عرض لفيلم ضوئي على واجهة أحد الأهرامات يستعرض أهم المعالم الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية, مما يصب فى صالح تنشيط السياحة المصرية والسياحة الثقافية بشكل خاص.

وفى ختام الاحتفالية، أعرب وزير السياحة عن خالص تمنياته لمصر ولشعبها العظيم بتحقيق الآمال، وأن يشهد العام الجديد الكثير من التقدم والازدهار للسياحة المصرية.