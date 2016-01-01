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السيطرة على حريق هائل شب فى جراج سيارات ببنها

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السيطرة على حريق هائل شب فى جراج سيارات ببنها السيطرة على حريق هائل شب فى جراج سيارات ببنها

أرشيفية

اندلع حريق هائل فى أحد جراجات سيارات النقل بمنطقة طابا بمدينة بنها وامتدت النيران إلى شقة سكنية وأتت على محتوياتها واحتراق 4 سيارات داخل الجراج وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماد النيران قبل امتدادها لباقي السيارات.

وكانت مديرية امن القليوبية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنطقة طابا ببنها فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة نشوب حريق بأحد جراجات سيارات النقل وشقة سكنية بمنطقة الحرس الوطنى بسبب ماس كهربائى.

واسفر الحادث عن احتراق 4 سيارات نقل وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية .

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