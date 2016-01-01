أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية: المحافظة لم تتأثر بالأمطار وغرفة عمليات لمتابعة الأوضاع

Google+ Print
محافظ المنوفية: المحافظة لم تتأثر بالأمطار وغرفة عمليات لمتابعة الأوضاع محافظ المنوفية: المحافظة لم تتأثر بالأمطار وغرفة عمليات لمتابعة الأوضاع
قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن جميع أنحاء المحافظة لم تتأثر بسقوط الأمطار التى شهدتها محافظات الجمهورية بالأمس نتيجة الطقس السيئ.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى بكل مركز لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء بنشر سيارات الكسح فى جميع أنحاء المراكز وخاصة المدن لتجنب حدوث شلل مرورى يعطل المواطنين عن أداء مصالحهم.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه على اتصال دائم بجميع رؤساء المدن والأحياء منذ أمس وحتى الآن لمتابعة الأوضاع.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت بالأمس موجة من الطقس السيئ اجتاحت معظم أنحاء المحافظة، حيث هطلت أمطار غزيرة على قرى الريف، الأمر الذى تسبب فى حدوث بركة من المياه لعدم وجود صرف صحى والطرق الطينية، وعلى الفور انتقلت سيارات الكسح لشفط المياه خوفا من حدوث أى برك أوسيول تغرق المدن والقرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365