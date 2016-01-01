محافظ المنوفية: المحافظة لم تتأثر بالأمطار وغرفة عمليات لمتابعة الأوضاع

قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن جميع أنحاء المحافظة لم تتأثر بسقوط الأمطار التى شهدتها محافظات الجمهورية بالأمس نتيجة الطقس السيئ.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى بكل مركز لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء بنشر سيارات الكسح فى جميع أنحاء المراكز وخاصة المدن لتجنب حدوث شلل مرورى يعطل المواطنين عن أداء مصالحهم.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه على اتصال دائم بجميع رؤساء المدن والأحياء منذ أمس وحتى الآن لمتابعة الأوضاع.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت بالأمس موجة من الطقس السيئ اجتاحت معظم أنحاء المحافظة، حيث هطلت أمطار غزيرة على قرى الريف، الأمر الذى تسبب فى حدوث بركة من المياه لعدم وجود صرف صحى والطرق الطينية، وعلى الفور انتقلت سيارات الكسح لشفط المياه خوفا من حدوث أى برك أوسيول تغرق المدن والقرى.