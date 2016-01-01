وكيل أعمال بوجبا: برشلونة ليس المرشح الأقوى لضمه

أكد مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا أن برشلونة ليس المرشح الأقوى لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

وأوضحت التقارير الصحفية خلال الصيف الماضي بأن برشلونة قدم عرضا ليوفنتوس من أجل ضم بوجبا مقابل 80 مليون يورو لكن البياكونيري رفضه.

وتحدث رايولا لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا:"الأندية الكبرى ستأتي ليوفنتوس في الصيف لتطلب بوجبا".

وأكمل"بوجبا سوف يفكر في العروض المقدمة إليه وماذا يشعر به قبل اتخاذ قراره النهائي وذلك مثلما حدث الصيف الماضي".

وأردف"هل برشلونة هو المرشح الأقوى لضمه؟ الفريق الوحيد الذي له اليد العليا في هذا الأمر هو يوفنتوس نفسه".

وأضاف"هو قرر البقاء مع يوفنتوس وواجه صافرات الاستجهان من الجمهور التي لم تكن عادلة، لكن كل ذلك لن يؤثر على قراره الصيف المقبل".

وواصل"الحقيقة أن بوجبا اختار يوفنتوس ويوفنتوس اختاره وهما استثمار رائع سويا، فهو لاعب كالسيارة الفيراري لا يوجد منه سوف نسخ محدودة فقط في العالم".

وأتم"لذا أندية قليلة هي التي ستكون قادرة على ضمه، لا أعتقد أن 100 مليون يورو ستكون كافية لشرائه، هو نضج جدا كلاعب وبناء عليه سعره ارتفع أيضا".