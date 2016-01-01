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الأمم المتحدة: 980 شخصا قتلوا فى أعمال عنف بالعراق فى ديسمبر

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الأمم المتحدة: 980 شخصا قتلوا فى أعمال عنف بالعراق فى ديسمبر الأمم المتحدة: 980 شخصا قتلوا فى أعمال عنف بالعراق فى ديسمبر

>قالت الامم المتحدة إن أعمال العنف فى العراق راح ضحيتها 980 شخصا فى ديسمبر مقارنة بنحو 888 شخصا الشهر السابق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، المعروفة باسم يونامى، فى بيان اليوم الجمعة إن 506 ممن قتلوا فى ديسمبر كانوا من المدنيين، فى حين كانت البقية من قوات الأمن والبشمركة الكردية بما فى ذلك القوات شبه العسكرية.

أشار البيان إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا بنحو 261 قتيلا، تلتها محافظة نينوى ب68 قتيلا.

نقل بيان الأمم المتحدة، نقلا عن مصادر صحية محلية، أن 124 مدنيا قتلوا فى محافظة الأنبار، التى يسيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة منها.

تقول الامم المتحدة إنه يتعذر التحقق بشكل كامل من أعداد الضحايا فى محافظة الانبار بسبب زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض وتعطل الخدمات.

وأضاف البيان أن 1244 مدنيا أصيبوا بجروح خلال الشهر المنصرم.
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