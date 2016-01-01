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المبعوث الأممى لليبيا : رئيس البرلمان أبلغنى موافقته على الاتفاق السياسي

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المبعوث الأممى لليبيا : رئيس البرلمان أبلغنى موافقته على الاتفاق السياسي المبعوث الأممى لليبيا : رئيس البرلمان أبلغنى موافقته على الاتفاق السياسي

> قال المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر إن رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسى الليبى الذى وقع فى الصخيرات قبل أسابيع.

وأضاف كوبلر - فى تغريدة له عبر صفحته على تويتر اليوم - "لقد شجعنى اللقاء مع عقيلة صالح فى البيضاء أمس وقبوله الاتفاق السياسى الليبى يعتبر أمرا جيدا"، وأشار إلى أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وكان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى قد أدلى أمس الخميس بتصريح قال فيه إن عقيلة بحث مع كوبلر عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوى بين الأقاليم الثلاثة فى التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطنى والتمثيل الدبلوماسى فى السفارات الليبية بالخارج، وأن يحمى هذه الجيش والشرطة الرسمية للدولة لا أن تحميها المليشيات الخارجة عن القانون، وحق إقليم برقه فى إعادة الإعمار والتنمية فى جميع المجالات، وأن تضمن هذه الشروط فى وثيقة الاتفاق السياسى النهائي.

وقد وصل المبعوث الأممى لدى ليبيا العاصمة طرابلس اليوم للقاء رئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته نوريبوسهمين.
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مصر 365

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