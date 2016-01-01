استشهاد فلسطينى متاثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى قبل أسابيع

>أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب شادى غبيشى ( 38 عاما) نتيجة مضاعفات إصابته برصاص الجيش الإسرائيلى قبل 25 يوما.

وأصيب الشاب برصاصة فى الحوض خلال مواجهات وقعت بين الجيش الإسرائيلى وشبان من مخيم الجلزون عند مدخل المخيم القريب من مستوطنة بيت ايل فى الثامن من ديسمبر.

ونقل الشاب الغبيشى إلى مستشفى رام الله للعلاج حيث أجريت له عمليتان جراحيتان لإستئصال شظايا الرصاصة. وأعلن ليل الخميس عن وفاة الشاب فى منزله الواقع بمحاذاة المخيم.

وبوفاة الغبيشى يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الى 138 منذ الأول من اكتوبر، بينهم عربى إسرائيلى واحد فى أعمال عنف من مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضا 20 إسرائيليا إضافة إلى أمريكى واريتري.