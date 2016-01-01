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داعش يحتجز 200 أسرة بالحصيبة فى الرمادى كدروع بشرية ضد القوات العراقية

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داعش يحتجز 200 أسرة بالحصيبة فى الرمادى كدروع بشرية ضد القوات العراقية داعش يحتجز 200 أسرة بالحصيبة فى الرمادى كدروع بشرية ضد القوات العراقية
احتجز عناصر تنظيم داعش الإرهابى نحو 200 أسرة بمنطقة الحصيبة الشرقية فى مدينة الرمادى بالعراق، حيث قاموا باتخاذهم دروعا بشرية ضد قوات الأمن العراقية، وذلك وفق ما قالت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكانت قد شرعت القوات العراقية المشتركة، أمس الخميس، فى عملية عسكرية لاستكمال تحرير منطقة الرمادى مركز محافظة الأنبار لاسيما المنطقة الشرقية للمنطقة التى يتواجد بها مسلحو تنظيم "داعش" الذين هربوا من المدينة بعد دخول القوات العراقية وسيطرتها على مربعة "المجمع الحكومى".
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