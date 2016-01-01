نصائح تحميك من الأنفلونزا أثناء التقلبات الجوية.. خلى المطهر فى إيديك

مع حالة التقلبات الجوية التى نمر بها الفترة الحالية فى الأيام الأولى من العام الجديد وأجواء الطقس غير المستقر يصاب الغالبية بنزلات برد شديدة رغم التزامهم بارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة دائما.

ويفسر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، أسباب انتشار أدوار البرد فى الفترة الحالية بشدة وكيفية مواجهتها، ويقول: "ينتشر الإصابة بالبرد مع برودة الطقس نظرا لنموه فى الأجواء الباردة بشكل أكثر، وتزداد خطر الإصابة فى الفئات العمرية المسنة، الأطفال أقل من 5 سنوات، النساء الحوامل، ذوى الأمراض المزمنة الذين يعانون من الربو، نقص المناعة، السكر، القلب، التهاب الشعب المزمن.

ويضيف، "تتطور كل عام أعراض الأنفلونزا لتكون أشد من العام السابق، ومن بين المضاعفات الأكثر شيوعا عند الإصابة بأحد أدوار البرد التهاب الأذن الوسطى، التهاب رئوى، وللقضاء على هذا نحتاج فى المجتمع إلى وعى وتثقيف صحى وبيئى خاصة للطلاب فى المدرسة بالعادات الصحية السليمة مثل غسل اليدين بصفة مستمرة، العناية بالنظافة الشخصية، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بالغير، التزام الأهل بأخذ التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا والذى يكون قبل بدأ كل شتاء، تطهير الأم للأسطح قبل استخدامها مثل مقابض الأسانسير، الأبواب، النوافذ، أجهزة التليفون، أجهزة التحكم المختلفة، وغيرها من الأشياء التى نستخدمها يوميا حتى لا ينتقل الفيروس عبر هذه الأسطح للآخرين، بالإضافة إلى توفير المطهرات السائلة دائما فى اليد والابتعاد عن شخص مريض وفى حالة الإصابة بالبرد عليك الالتزام بالبقاء فى المنزل سبعة أيام عند ظهور الأعراض.

ويقدم الدكتور "مجدى" نصائح لتقليل عدوى انتقال فيروس البرد ويقول:

>- قلل من احتكاك مع الآخرين

>- حاول أن تبتعد عن الآخرين بما يقرب من مترين

>- الزم الفراش 7 أيام عند ظهور الأعراض

>- ممنوع الخروج من المنزل إلا لمراجعة الطبيب

>- عند حدوث مضاعفات يفضل الحجز فى المستشفيات

>- لا تختلط بالآخرين إلا بعد انخفاض درجة الحرارة بيوم على الأقل بصورة تلقائية وليس بفعل مخفضات الحرارة

>- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بمنديل ورقى

>- المناديل الورقى لا تستخدم إلا مرة واحدة، مع التخلص منها سريعا ثم تغسل يدك بالماء والصابون أو المطهر الطبى