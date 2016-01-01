حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 2016/1/2

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

طفرة كبيرة ستجتاح حياتك العملية وستخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أحلامك، لذلك حاول أن تكون متفائلا ولا تتراجع أو تتهاون عن أداء مهامك.

على الصعيد العاطفى:

فى أول يوم فى العام ستلاحظ تغييرا كبيرا فى صفات شريك حياتك، الذى سيحاول أن يرافقك كل مواقفك وسيكون بجوارك فى أى شىء.

على الصعيد الصحى:

ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثرا وستزول بمجرد انتهاء السبب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الأيام القادمة هى أيام حظك وسعدك، فبداية العام ستكون بداية لحياة ناجحة بارقة مليئة بالأخبار الجيدة.

برج الجدى حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وقم بإنجاز كل الخطط والمشروعات المطلوبة منك فى الوقت الحالى، الوقت مثالى للتعامل مع المشروعات الجديدة واستكشاف أشياء جديدة، ولا تتجنب الذين يدعمونك وتعلق بأرض الواقع وابعد عن الخيال المبالغ فيه، والذى يؤدى إلى فشلك فى حياتك العملية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

تعيش فى علاقة عاطفية رائعة مع المحيطين بك، وتكون علاقات طيبة مع عائلتك هذه الأيام، فالجميع يدعمونك ويحبونك وسوف يستمر هذا الحال إلى نهاية العام.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تواجه مشكلة صحية هذه الأيام، لذا يجب أن تستريح قليلاً من دوامة وعجلة العمل التى تسير بها، وتجنب الضغوط النفسية التى تقع فيها هذه الأيام حتى تصبح فى حالة جيدة على المستوى الصحى.



>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك من الممكن أن تصل لكل ما تريده، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك، لذا حافظ على السير فى خطى واقعية وواصل السعى وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تؤتى ثمار ذلك.

برج الحمل حظك اليوم

برج الحمل على الصعيد المهنى:

مخلص فى العمل هذه هى سمتك، ولكن لا تدع أحدا يستغل مجهودك، وكن على دارية بأن هذا الوقت يحتاج منك الالتفات كثيراً إلى كل الأمور المحيطة بك، ولا تدع الحياة تمر دون أن تحقق أحلامك.

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>برج الحمل على الصعيد العاطفى:

ربما تكون الفترة المُقبلة خالية من أى علاقة عاطفية، ومن الممكن أن يكون ذلك على نصف العام الجديد، فلا تبحث عن شريك ولا تورط نفسك فى علاقة عاطفية قد تكون فى غنى عنها.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

الاهتمام بالصحة أمر لا جدال فيه، فمن الأفضل أن تكون متابعا جيدا لطبيبك الخاص، فصحتك لا هوان فيها، فحاول أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تدفع ثمن هذا باهظاً.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أيام وينتهى عام ويبدأ آخر، الجميع يعرف أن الحظ لم يكن صديقك فى الأيام السابقة لا تحزن وكن على يقين أن القادم سيكون أفضل وهذا ما تقوله الأبراج لك.

برج الحوت حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

تعيش اليوم فى حالة من القوة والاستقرار النفسى والعاطفى، وهو ما سوف ينعكس على حياتك المهنية، فأنت تعيش فى أجواء رائعة، وسوف يلجأ إليك الآخرون ويطلبون مساعدتك، حيث إنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد فى المرة القادمة التى تحتاج فيها إلى مساعدة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

انسى كل الذكريات القديمة والعداوات التى كونتها مع أشخاص آخرين، وسوف تشعر بأن الأجواء أصبحت أفضل من ذى قبل، وكذلك يجب أن تشعر أفراد عائلتك بأهميتهم بالنسبة لك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، لأنك تهتم بنفسك جيداً وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والأزمات، ويجب أن تشعر أفراد عائلتك بمدى أهميتهم بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى أجواء مهنية وعاطفية رائعة على كافة المستويات، وذلك بفضل الطاقة والحيوية التى تشعر بها هذه الأيام وحالتك النفسية الجيدة التى انعكست بشكل واضح على كل جوانب حياتك.

برج السرطان حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

حاول أن تتفادى الأزمات مع الزملاء قدر الإمكان، ولا تعرض نفسك للمشكلات فى العمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تبحث عن الخلافات مع الشركاء.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

طريقة شريك الحياة لا تروق لك، ولكن هذا لا يمنعك من الصبر قليلاً عليه، حتى تتجاوزا الأزمة سوياً وتكون الحياة فيما بعد أفضل بكثير، فيفضل عدم الاندفاع.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

ربما تواجه بعض المشكلات الصحية فى الفترة المقبلة، فلابد أن تكون على وعى بأن أى خطأ سيعرض صحتك للخطر، وستدفع ثمن ذلك باهظ جداً، فمن الأفضل أن تهتم فى البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع لك علماء الفلك حظا جيدا فى هذا الفترة، فلا تدع الأفكار السيئة تُحبطك وتُسيطر عليك، تفاءل حيث أن هذا هو الطريق الأفضل لتجاوز أى إحباط.

حظك اليوم لبرج العذراء:

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

الانطوائية قد تكون سببا فيما بعد لإفساد علاقتك بمن حولك، وتحديداً على مستوى رئيسك فى العمل، فحاول أن تكون ذكيا قدر الإمكان، ولا تحاول أن تكون على قدم المساواة معه حتى لا ينتج عن هذا أى خلل فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك سىء فى العلاقات العاطفية التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجا له، فمن الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

وضعك الصحى فى الفترة الماضية كان على غير ما يرام، فمن الضرورى أن تهتم به أكثر من ذلك، ولا تدع ضغوط العمل التى قد تفقدك الكثير والكثير، وستدفع ثمن ذلك باهظاً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج القوس حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

>ستجنى فى الأيام المقبلة الكثير من الأموال لكن على المستوى العائلة فستكون هناك الكثير من المشاكل بين وبين أفرادها فحاول أن تتجاوز كافة المشكلات.

أنت اليوم تقوم بمهامك على أكمل وجه وبفاعلية أكثر من المعتاد، لذا فلا ترفض المساعدة من الآخرين وقم بتحسين قدراتك ومهاراتك، والعمل الجماعى يمكنك من تحقيق أهدافك وينمى قدراتك، ويساعدك على تحقيق ما ترغب فيه.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تبدأ عام جديد بعلاقة عاطفية جميلة مع شريك حياتك، فأنت بعد وقت طويل من الانتظار وجدته أمامك، وتعيش فى أسعد أيام حياتك فى الوقت الحالى، كذلك فأنت تبدأ صفحة جديدة مع عائلتك وتزيل الخلافات القديمة بينكم.

برج القوس على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية التى قد تواجهك إذا لم تهتم وتعتنى بصحتك وتبتعد عن كل الأشياء التى قد تصيبك بالأمراض.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش على وفاق مع محيطك سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، لذا قم بتقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين، وأنت تعيش فى أجواء عاطفية جيدة هذه الأيام.

حظك اليوم لبرج الميزان:

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

لا تحاول أن تغير من واقعك، فالتغير فى عملك الوظيفى هذه الأيام ليس فى صالحك، وإن كنت تعانى من بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل أو زملائك حاول أن تكون أكثر هدوءا.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

الحب سيكون بجوارك طوال هذه الأيام وسيرافقك شريك حياتك من بداية هذا العام وستلاحظ تغيرا كبيرا فى شخصيته إلى الأفضل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

هذا العام هو الأفضل بالنسبة لهم على كافة المستويات العملية والعاطفية وحتى الصحية، وأى مشكلة سيتعرضون لها ستمر سريعا دون أى أزمات كارثية.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

أنت تسعى نحو هدف صعب ولكن ستستطيع تحقيقه، لا تستسلم فدائما الأحلام الكبيرة تحتاج إلى قوة كبيرة حتى تتحقق، اجعل أهدافك دائما أمامك وسوف يهون الصعاب.

على الصعيد العاطفى:

تنعم بحياة عاطفية مستقرة حاول أن تحافظ على هذا الاستقرار فهو يضفى بظلاله على باقى جوانب حياتك، كما أن الشريك يراعى كل المواقف التى تقوم بها فى صالحة كن مثابرا فى هذه الأفعال.

على الصعيد الصحى:

حياتك الصحية فى الصدارة لديك تحاول أن تحافظ عليها سواء بالرياضة أو بتناول الأكل الصحى، كن مثابرا فى هذا المجال فدائما الصحة تاج على روؤس الأصحاء وهى الاستثمار الأمثل للحياة كافة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

لا تتراجع عن أحلامك وهذا العام سوف تتحقق لك كثير من الأمنيات الطيبة، بينك وبين الجميع علاقات طيبة وهذا سيكون داعم لمشوار حياتك فسوف يعمل الجميع على دعمك ومساعدتك.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

تتعرض لكثير من المشاكل فى المحيط العملى كن قويا حتى تتخطى العقبات، وتعلم من أخطائك، لا تنظر إلى الدسائس والمكائد وسر فى طريقك حتى تصل إلى هدفك.

على الصعيد العاطفى:

جميل منك أنك سعيت لإنهاء العلاقة القديمة فقد كان اختيارك غير موفق ولكنك فضلت السير فى طريق لا أمل منه، لا تحزن على ما فات فهناك دائما أمل أن تجد الشريك الجيد والذى سيسعدك.

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>على الصعيد الصحى:

تحاول أن تتجنب أن تصاب بوعكة صحية تتوخى الحرص والحذر من الأجواء الباردة وهذا أمر جيد، كن حذرا وحاول أن تتناول كثيرا من الفيتامينات لدعم صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

مع بداية عام جديد سيكون أمامك متسع من الوقت أن تحقق المشاريع المؤجلة، لا تنظر أى الماضى بكل ما يحمل من ذكريات أليمة ولكن عليك التفاؤل لتكون هذه السنة هى الأمثل لتحقيق الأحلام.

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

تحاول على الدوام أن تتقدم فى حياتك العملية لترى نتائج تعبك أمامك، ويكون هناك تأثير على مستقبلك بالشكل الإيجابى سيظهر مع بداية العام يجعلك تسعد بما أنجزت.

على الصعيد العاطفى:

هناك علاقة جديدة تلوح فى الأفق أفتح الباب للحب حتى يطرق بابك وكن على يقين أن القادم أفضل، عليك الاستفادة من الأخطاء التى مرت فى حياتك حتى لا تقع فيها مرة أخرى.

على الصعيد الصحى:

تتعرض لبعض المشاكل الصحية لا تقلق فهى بسيطة وسوف تمر سريعا، فالأجواء الباردة تجعل الأمراض المعدية تنتشر فى الأجواء، استمتع ببعض المشروبات الساخنة وستكون الصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة تحمل لك كثيرا من المفاجآت السعيدة هذا ثمرة نجاحك وعملك الدائم، توقع دائما الأفضل وهناك شىء فقدته ستعيده لك الأيام من جديد.

حظك اليوم لبرج العقرب

برج العقرب على الصعيد المهنى:

ستتعرض لإغراءات مادية كبيرة فى عملك مقابل أن تتخلى عن بعض مبادئك، لذلك لا تخدع حالك وحاول أن تكون أكثر وضوحا، فأمامك الطريقين وعليك أن تختار.

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>ستتعرض حياتك العاطفية إلى شرخ كبير من الممكن أن يطيح بها تماما، فلا عليك فى هذا اليوم سواء الانتظار دون اتخاذ أى قرار أو أى سلوك أو فعل ربما يقضى على حياتك تماما.>على الرغم من المشاكل الكبرى التى سيتعرض لها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيكونون متماسكين وقادرين على التحكم فى حالهم، لذلك لم يتعرضوا لأى مشاكل صحية وسيتخطون هذه الأزمة.>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب.