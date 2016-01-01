تحرير 809 مخالفات مرورية وضبط 2 طن سكر مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بمصنع حلاوة طحينية بمركز قويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير القضية رقم 56 أحوال مركز قويسنا لسنة 2016 ضد "محمد - م" مسئول عن مصنع حلاوة طحينية بناحية مركز قويسنا، وتم ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر مخالفًا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994، والخاص بعدم وجود فواتير تدل على مصدر شرائها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بتحرير القضية رقم 55 أحوال مركز قويسنا لسنة 2016 "السيد - م" مسئول عن مصنع حلوى بناحية مركز قويسنا، وتم ضبط 500 كجرام نشا مجهولة المصدر، مخالفا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والخاص بعدم وجود فواتير تدل على مصدر شرائها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة المسئول عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم.

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 دراجة نارية "بدون لوحات"، 96 حالة سحب تراخيص، 3 سيارات بدون لوحات، 98 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 25 حالة تحدث فى المحمول، و5 ركاب زيادة، 47 حالة تصالح فورى، 809 مخالفات على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.