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الأموال العامة تضبط عملات نقدية مزورة وهيروين بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط

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الأموال العامة تضبط عملات نقدية مزورة وهيروين بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط الأموال العامة تضبط عملات نقدية مزورة وهيروين بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بأسيوط، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة تبلغ قيمتها 16 ألف جنيه بقصد الاتجار فيها بمركز منفلوط.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مدير مباحث الأموال العامة يفيد بضبط "م.أ.ع.عاطل" ومقيم بنى رافع دائرة مركز منفلوط، و"ا. م.ع -عامل"، و"ع.م. ع- عاطل" مقيمان الوليدية دائرة قسم ثانى أسيوط بحوزتهم مبلغ (15900) عبارة عن 79 ورقة مالية فئة 200 جنيه وورقة فئة (100) جنيه يشتبه أن تكون مقلدة و(3) أكياس متوسطة الحجم لمادة الهيروين تزن (30) جراما و(3) هواتف محمولة، بقصد ترويجها والاتجار بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


>تمكن ضباط مباحث الآداب العامة بأسيوط من القبض على فلاح يتاجر فى المشروبات الكحولية وبحوزته 1553 زجاجة، متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة تجارته بمركز أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير مباحث الآداب يفيد بضبط "م.س. هــ" فلاح مقيم المطيعة دائرة مركز أسيوط وبحوزته (1553) زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الاتجار، متخذًا من محل سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365