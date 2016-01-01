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"النقل": معدية كفر الشيخ الغارقة تعمل بمجداف بدون موتور ولا تتبع الوزارة

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"النقل": معدية كفر الشيخ الغارقة تعمل بمجداف بدون موتور ولا تتبع الوزارة "النقل": معدية كفر الشيخ الغارقة تعمل بمجداف بدون موتور ولا تتبع الوزارة
أكدت وزارة النقل أن معدية سنديون بمحافظة كفر الشيخ التى غرقت أمس غير تابعة للوزارة، وأنها مركب بمجداف بدون موتور ولا يوجد فى هذه المنطقة مراكب تابعة للوزارة سوى ثلاث فقط متحفظ عليها جميعا فى شرطة المسطحات المائية، بعد أن قامت هيئة النقل النهرى بإيقاف هذه المراكب الثلاث لعدم صلاحيتها فى العمل فى نهر النيل.

وقال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى لوزارة النقل، إن سعد الجيوشى وزير النقل يتابع طوال الليل الحادث الأليم، وأن اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى متواجد هناك فى منطقة الحادث.

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريحات صحفية، أن وزير النقل قاد أمس الأول، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، حملة فى نهر النيل للتفتيش على المراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر احتياطيات الأمن والسلامة بها واستبعاد المراكب غير الصالحة منها حفاظا على أروح المواطنين.

وأشار "إبراهيم" إلى أن هيئة النقل النهرى فى خلال 100 يوم تولى فيها الجيوشى مسئولية وزارة النقل قامت بالتفتيش على 723 مركبا تعمل فى النيل وإيقاف 180 مركبا مخالفا لأن الوقاية أفضل وأرخص من العلاج والاستعداد الدائم للأحداث لمنع وقوع الكارثة قبل حدوثها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل أنه كان من أهم أولويات وزير النقل إنشاء هيئة للأمن والسلامة على غرار مثيلتها فى الطيران المدنى تكون مهمتها التأكد من توافر احتياطيات الأمن والسلامة فى كل قطاعات الوزارة التى تتعامل بشكل مباشر مع أرواح المواطنين، وكذلك إنشاء مركز لإدارة الأزمات يكون على استعداد دائم للأزمة قبل وقوعها ثم إدارتها للتخفيف من آثارها.

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