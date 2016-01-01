خبراء يتوقعون 40 عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض في 2016

تتوقع وزارة الطوارئ الروسية أن تتعرض الأرض في عام 2016 إلى عدد يتراوح بين 25 و40 عاصفة مغناطيسية من بينها 3 إلى 7 عواصف شديدة وشديدة جداً.

ويتوقع خبراء روس أن تعصف بالأرض عام 2016 نحو 40 عاصفة مغناطيسية من بينها 7 عواصف شديدة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى خبراء الوزارة يستمر الانخفاض التدريجي للنشاط الشمسي عام 2016 وعلى هذه الخلفية من المحتمل حدوث ارتفاع في نشاط الشمس.

وضربت الأرض 36 عاصفة مغناطيسية خلال الفترة من 1 يناير “كانون الثاني” وحتى 1 نوفمبر 2015 الماضي، كانت أشدها وأكبرها تلك التي عصفت بالأرض في 22 يونيو “حزيران” 2015.

وتبدأ العواصف المغناطيسية باصطدام كتل البلازما المنطلقة من الشمس بالغلاف المغناطيسي للأرض. هذه البلازما تسبب عواصف مغناطيسية، وعندما تكون قوية وشديدة يمكن أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في الاتصالات اللاسلكية وعطل في الأجهزة والمعدات الكهربائية.