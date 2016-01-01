التضامن الاجتماعي تصرف 10 آلاف جنيه لكل متوف في غرق معدية كفر الشيخ

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفٍ في حادث غرق معدية قبالة قرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ و2000 لكل مصاب.

وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة، إنها كلفت مدير المديرية بالمحافظة بمتابعة الحادث وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة إلى جانب صرف المساعدات لأسر المتوفين بمجرد صدور شهادة الوفاة، وهو الآن متواجد بموقع الحادث.

وأضافت والي، أن المساعدات ليست تعويضًا لمن فقد ذويه وإنما مساندة رمزية من الوزارة لأسرة المتوفى في مصابهم الآلي ، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والذي ارتفع أعدادهم إلى 14 متوفيًا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.