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باكستان تصدق على 9 أحكام بالإعدام

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باكستان تصدق على 9 أحكام بالإعدام باكستان تصدق على 9 أحكام بالإعدام

ارشيفية

صدق قائد الجيش الباكستاني، رحيل شريف، على أحكام إعدام أصدرتها المحاكم العسكرية بشأن سلسلة هجمات أدت إلى مقتل العشرات من قوات الأمن والمدنيين في السنوات الأخيرة.

وقال بيان للجيش الباكستاني، الجمعة، إن 9 أشخاص أدينوا “كإرهابيين عتاة”، مشيرا إلى أن من بينهم أحد عناصر القاعدة، وعنصر تابع لحركة طالبان الباكستانية، وفقًا لما نقلت “سكاي نيوز” عن “أسوشييتد برس”.

وأعدمت باكستان ما يقرب من 330 شخصا خلال أقل من عام، عقب رفع الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام عام 2008.

ورغم أن رفع الحظر يفترض أن يكون جزءا من حملة ضد المتشددين، فإن غالبية من نفذت بحقهم عمليات الإعدام أدينوا بجرائم جنائية.

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