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روسيا تفرض حظر تجاري على أوكرانيا

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روسيا تفرض حظر تجاري على أوكرانيا روسيا تفرض حظر تجاري على أوكرانيا

ارشيفية

بدأت روسيا بفرض حظر تجاري على أوكرانيا، اليوم الجمعة، تنفيذًا لقرار رئيس دميتري ميدفيديف، بشأن فرض إجراءات اقتصادية على أوكرانيا في رد على انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا.

وأوضح رئيس الحكومة الروسية أن الإجراءات الاقتصادية المقرر فرضها على أوكرانيا تشمل منع استيراد المواد الغذائية، وقررت الحكومة الروسية فرض الرسوم الجمركية عليها كإجراء احتمائي يهدف إلى منع إغراق سوق روسيا بسلع تأتي من الخارج عبر أوكرانيا.

وأخرجت روسيا بالتالي أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة الخاصة برابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق).

ووفقا لتقدير أعده رئيس وزراء أوكرانيا، أرسيني ياتسينيوك، ستواجه أوكرانيا خسارة قدرها 600 مليون دولار بسبب القيود التي تضعها روسيا على الاستيراد من أوكرانيا.

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