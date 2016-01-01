أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبيد عبدالعاطى:أشكر الرئيس وأعاهده بأن تكون جامعة دمنهور من أوائل الجامعات

Google+ Print
قال رئيس الجامعة الجديد، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية، وأعاهده بأن أبذل قصارى جهدى حتى تحتل جامعة دمنهور ترتيبا متقدما من بين أوائل الجامعات فى والعالم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه واثق فى زملائه فى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس وأبنائه من الطلبة أنهم سيكونون على قدر المسئولية، وسيعمل الجميع على الارتقاء بجامعة دمنهور حتى تصبح فى الصدارة كما وعد.

ولفت إلى أن معايير التقييم للجامعات المتميزة قائمة على مدى كفاءة الإدارة وهيئة التدريس فى المتابعة والتقييم، وأشاد عبيد بكفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مضيفا أن معايير التقييم للجامعات أيضا قائمة على كم الخدمات الذى توفره الجامعة من حيث (الخدمات العلمية- الصحية- الرياضية- الاجتماعية)، وكذلك تيسيير العملية التعليمية كسهولة حصول الطالب على المعلومة الأكاديمية وتوفير وسائل البحث والمعامل المجهزة والمتابعة المستمرة للطلاب وهذا ما سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبيد أن التقييم لا يقتصر فقط على ما سبق، وإنما يأتى دور الإنتاج العملى والأبحاث المنشورة وحضور الجامعة الدولى وتنظيمها للمؤتمرات العلمية ومشاركتها فى المؤتمرات الدولية من أهم المعايير التى تسهم فى حصول الجامعة على مركز متقدم بين الجامعات الأخرى من حيث ترتيبها ضمن أفضل الجامعات فى مصر والعالم.

وكانت جامعة دمنهور قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2015 بتعيين الأستاذ الدكتور عبيد عبدالعاطى صالح عميد كلية الطب البيطرى (رئيسا لجامعة دمنهور) لمدة 4 سنوات.

ولقى قرار تعيين عبيد رئيسا لجامعة دمنهور، ارتياحا شديدا فى أوساط الجامعة، ويعد عبيد من أصغر رؤساء الجامعات فى مصر، وهو من مواليد ديسمبر 1964، وحصل على الدكتوراه عام 1997.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016