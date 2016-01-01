عبيد عبدالعاطى:أشكر الرئيس وأعاهده بأن تكون جامعة دمنهور من أوائل الجامعات

قال رئيس الجامعة الجديد، أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية، وأعاهده بأن أبذل قصارى جهدى حتى تحتل جامعة دمنهور ترتيبا متقدما من بين أوائل الجامعات فى مصر والعالم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه واثق فى زملائه فى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس وأبنائه من الطلبة أنهم سيكونون على قدر المسئولية، وسيعمل الجميع على الارتقاء بجامعة دمنهور حتى تصبح فى الصدارة كما وعد.

ولفت إلى أن معايير التقييم للجامعات المتميزة قائمة على مدى كفاءة الإدارة وهيئة التدريس فى المتابعة والتقييم، وأشاد عبيد بكفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مضيفا أن معايير التقييم للجامعات أيضا قائمة على كم الخدمات الذى توفره الجامعة من حيث (الخدمات العلمية- الصحية- الرياضية- الاجتماعية)، وكذلك تيسيير العملية التعليمية كسهولة حصول الطالب على المعلومة الأكاديمية وتوفير وسائل البحث والمعامل المجهزة والمتابعة المستمرة للطلاب وهذا ما سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبيد أن التقييم لا يقتصر فقط على ما سبق، وإنما يأتى دور الإنتاج العملى والأبحاث المنشورة وحضور الجامعة الدولى وتنظيمها للمؤتمرات العلمية ومشاركتها فى المؤتمرات الدولية من أهم المعايير التى تسهم فى حصول الجامعة على مركز متقدم بين الجامعات الأخرى من حيث ترتيبها ضمن أفضل الجامعات فى مصر والعالم.

وكانت جامعة دمنهور قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا رقم 510 لسنة 2015 بتعيين الأستاذ الدكتور عبيد عبدالعاطى صالح عميد كلية الطب البيطرى (رئيسا لجامعة دمنهور) لمدة 4 سنوات.

ولقى قرار تعيين عبيد رئيسا لجامعة دمنهور، ارتياحا شديدا فى أوساط الجامعة، ويعد عبيد من أصغر رؤساء الجامعات فى مصر، وهو من مواليد ديسمبر 1964، وحصل على الدكتوراه عام 1997.



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