بالصور.. محافظ السويس يستقبل السياح الألمان فى ميناء بورتوفيق بالورود

استقبل اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، صباح اليوم يرافقه اللواء هشام ابوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، السفينة الألمانية "برلين" وعلى متنها 253 راكباً منهم 200 سائح من دولة ألمانيا و53 سائحاً من جنسيات أجنبية أخرى، بميناء السويس قادمة من ميناء شرم الشيخ.

وقدم محافظ السويس الجديد الورود للسياح، وقدمت وزارة السياحة بعض المطبوعات باللغات الأجنبية عن المناطق السياحية في مصر والسويس، وقدم المحافظ درع المحافظة لقبطان السفينة تكريمًا لهم في محافظة السويس. وكان أيضاً فى استقبال السفينة الألمانية اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ.

وقدمت فرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، وفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان رشاد عويضة عدد من العروض الفنية والأغنيات علي أنغام السمسمية.

ومن المنتظر أن تصل السفينة برلين كل يوم جمعة إلي ميناء بورتوفيق لـ4 رحلات، يقوم السياح بزيارة الأهرامات والمعالم الآثرية والسياحية بمحافظة القاهرة ومحافظة البحر الأحمر.



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