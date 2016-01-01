أخبار عاجلة

ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ السويس يستقبل السياح الألمان فى ميناء بورتوفيق بالورود

Google+ Print
بالصور.. محافظ السويس يستقبل السياح الألمان فى ميناء بورتوفيق بالورود بالصور.. محافظ السويس يستقبل السياح الألمان فى ميناء بورتوفيق بالورود
استقبل اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، صباح اليوم يرافقه اللواء هشام ابوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، السفينة الألمانية "برلين" وعلى متنها 253 راكباً منهم 200 سائح من دولة ألمانيا و53 سائحاً من جنسيات أجنبية أخرى، بميناء السويس قادمة من ميناء شرم الشيخ.

وقدم محافظ السويس الجديد الورود للسياح، وقدمت وزارة السياحة بعض المطبوعات باللغات الأجنبية عن المناطق السياحية في والسويس، وقدم المحافظ درع المحافظة لقبطان السفينة تكريمًا لهم في محافظة السويس. وكان أيضاً فى استقبال السفينة الألمانية اللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ.

وقدمت فرقة السويس للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد كمال، وفرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان رشاد عويضة عدد من العروض الفنية والأغنيات علي أنغام السمسمية.

ومن المنتظر أن تصل السفينة برلين كل يوم جمعة إلي ميناء بورتوفيق لـ4 رحلات، يقوم السياح بزيارة الأهرامات والمعالم الآثرية والسياحية بمحافظة القاهرة ومحافظة البحر الأحمر.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016