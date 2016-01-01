الكشف عن – اليوم الذي قرر فيه بوجبا الرحيل عن يونايتد بسبب ' قرار فيرجسون الغريب '

"لقد كانت لحظة صعبة جدا أنا كنت أحب مانشستر يونايتد كنت أشعر إنني أحد أبناء المدينة" هكذا تحدث بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس عن اليوم الذي جعله يشعر بالرغبة في الرحيل عن الشياطين الحمر.

ورحل بوجبا عن يونايتد في صفقة انتقال حر إلى يوفنتوس في عام 2012 لينضم إلى يوفنتوس ويصبح من خلاله أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم حاليا.

وأكد بوجبا في وقت سابق أن سبب رحيله عن يونايتد هو عدم إعطاء السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر الفرصة للعب.

وكشف بوجبا في تصريحاته لـ"قنال بلوس" الفرنسية عن المباراة التي جعلته يؤمن بأن فرص مشاركته مع يونايتد أصبحت شبه منعدمة.

"لقد كان يوم مباراة بلاكبيرن في عام 2011 حينما لم يكن هناك أي لاعب خط وسط متاح للقاء ورغم ذلك لم أشارك".

القصة تعود لموسم 2012-2011 حينما واجه يونايتد منافسه بلاكبيرن في اليوم الأخير من عام 2011 وكان يعاني الفريق من غياب نيمانيا فيديتش، ريو فيرديناند، جوني إيفانز، وكريس سمالينج.

واضطر فيرجسون إعادة مايكل كاريك ليلعب كقلب دفاع، مع الدفع ببارك جي سونج ورافائيل في وسط الملعب بدلا من الاستعانة ببوجبا، وخسر يونايتد اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث فيرجسون عن ذلك اليوم قائلا:"اضطررت لعمل بعض التعديلات في التشكيل وتبديل مراكز اللاعبين لمواجهة الإصابات".

أما بوجبا فقد أعرب عن حزنه لما حدث في ذلك اليوم" لقد كانت لحظة صعبة جدا أنا كنت أحب مانشستر يونايتد كنت أشعر إنني أحد أبناء المدينة".

وأضاف"بول سكولز كان اعتزل، ودارين فليتشر كان مصابا، لم يكن هناك أي لاعب متواجدا ليلعب في خط الوسط، وكنت أتدرب كثيرا حتى أتحسن، لكن المدرب لم يتوقف أبدا عن التأكيد

بإنني مازلت بعيدا".

وأوضح"لم أكن أفهم، بعيدا عن ماذا؟ عن المشاركة في المباريات؟ عن اللعب لبضعة دقائق؟ أم ماذا"؟

وأتم"لكنه قام بإشراك رافائيل في وسط الملعب وشعرت بالانزعاج لعدم حصولي على أي فرصة".