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وزيرة التضامن تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بغرق معدية كفر الشيخ

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وزيرة التضامن تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بغرق معدية كفر الشيخ وزيرة التضامن تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى بغرق معدية كفر الشيخ
قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث غرق معدية قبالة قرية سنديون التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ و2000 لكل مصاب .

وقالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "كلفت مدير المديرية بالمحافظة بمتابعة الحادث وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة إلى جانب صرف المساعدات لأسر المتوفين بمجرد صدور شهادة الوفاة، وهو الآن متواجد بموقع الحادث" .

وأضاف الوزيرة أن المساعدات ليست تعويضا لمن فقد ذويه وإنما مساندة رمزية من الوزارة لأسرة المتوفى فى مصابهم الأليم، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والذى ارتفع أعدادهم إلى 14 متوفيا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل .

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