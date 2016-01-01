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التعليمن تستبعد مديرة مدرسة لاعتداء ولية أمر على معلمة صفعت ابنها

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التعليمن تستبعد مديرة مدرسة لاعتداء ولية أمر على معلمة صفعت ابنها التعليمن تستبعد مديرة مدرسة لاعتداء ولية أمر على معلمة صفعت ابنها
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر استبعاد مديرية مدرسة الجهاد للتعليم الأساسى التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، وذلك على خلفية اعتداء ولية أمر على معلمة صفعت ابنها على وجهه

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان اليوم أنه لا تهاون بكرامة المعلم وأن الوزارة تعمل على الحفاظ عليها ولا تقبل أى اعتداء على المعلم بأى شكل، مشددا على عدم التجاوز فى حقه.

ومن جانبها، أحالت ليلى شوقى مدير إدارة روض الفرج التعليمية المعلمة المذكورة للتحقيق لقيامها بمخالفة التعليمات والضوابط التى وضعتها الوزارة للحفاظ على العلاقة بين الطالب والمعلم.

كما تم إحالة مديرة المدرسة للتحقيق، الذى أسفر عن استبعادها من المدرسة للتهاون فى التعامل مع الواقعة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى ترك بوابة المدرسة مفتوحة مما أدى إلى دخول ولية الأمر والاعتداء على المعلمة دون منعها.

كما أوصت مديرة الإدارة بنقل الطالب المذكور من المدرسة بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول حفاظا على مستقبله.

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مصر 365