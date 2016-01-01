النيابة تنتدب المعمل الجنائى وتطلب تحريات المباحث فى حريق ورش باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية بانتداب رجال المعمل الجنائى، لكشف ملابسات حريق عدد من ورش الأقمشة بمنطقة باب الشعرية، كما كلفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء مالكى العقارات وأصحاب الورش للاستماع إلى أقوالهم حول واقعة الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل ورشة أقمشة بنطاق دائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، وكلف اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى فى محيط الحادث.

ومنعت قوات الدفاع المدنى، امتداد النيران لعقارات المجاورة، وأخمدت النيران دون خسائر بشرية، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.