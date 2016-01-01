القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، خلال حملة أمنية، اليوم، القبض على مسن وابنته ربة منزل لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمساعدة ثالث بدائرة قسم أول أسيوط، وذلك فى إطار خطة المديرية استهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من وحدة مباحث قسم أول أسيوط بضبط "ع.ع.أ" 62 سنة مقيم القيصرية دائرة قسم أول، و"هـ. ع. ع" ربة منزل مقيمة ذات الناحية (ابنة الأول)، و"ا.م.ق" عامل استرجى مقيم البيسرى دائرة قسم أول لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشقة المؤجرة للأول بالدور الأرضى، وبحوزتهم 4 قطع حجرية مختلفة الأحجام عليها بعض النقوش يشتبه فى أثريتها.

وبالفحص والمعاينة للمكان تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار بقطر 1 متر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "مقطف - جاروف – مجموعة من الحبال مختلفة الأطوال"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.