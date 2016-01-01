ارتفاع عدد ضحايا غرق معدية كفر الشيخ لـ15 قتيلا بعد انتشال جثة عجوز

ارتفع عدد ضحايا غرق معدية قرية سنديون، التابعة لمركز فوه محافظة كفر الشيخ، إلى 15 شخصا بعد استخراج جثة عجوز يدعى مصطفى جميحى البالغ من العمر 65 عاما من قرية سنديون.

كانت فرق الإنقاذ قد انتشلت منذ قليل، جثة شاب يدعى "محمد مصطفى محمد حمادى" 16 عاما من قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثتين لشخصين كانا على متن المعدية قبل غرقها، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 5 أشخاص من الأهالى.

يذكر أن المعدية تعرضت للغرق وعلى متنها 21 شخصا من قرية ديروط بمحافظة البحيرة، عبر نهر النيل إلى قرية سنديون التابعة لمركز فوة بكفر الشيخ.

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