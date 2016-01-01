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مجهولون يستولون على مليون و100 ألف جنيه بعد اقتحامهم شركة إسكان بالهرم

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مجهولون يستولون على مليون و100 ألف جنيه بعد اقتحامهم شركة إسكان بالهرم مجهولون يستولون على مليون و100 ألف جنيه بعد اقتحامهم شركة إسكان بالهرم
اقتحم مجهولون شركة إسكان بالهرم، واستولوا على مبلغ مليون و100 ألف جنيه وفروا هاربين، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من أبو اليسر مصطفى صاحب شركة للإسكان بالهرم، أفاد فيه أنه فوجىء بتعرض مقر الشركة للسرقة على يد مجهولين، واستيلائهم على مبلغ مليون و100 ألف جنيه من خزانة الشركة.

بانتقال ضباط مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، تبين من المعاينة وجود كسر باب الشركة وكسر آخر بباب المكتب الخاص بمقدم البلاغ.

تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالشركة والاشتباه بأحدهم، إلا أنه تبين عدم تورطه فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزه وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وباشرت التحقيق.

وذكر مالك الشركة لـ"اليوم السابع"، أنه اعتاد الاحتفاظ بمبالغ مالية محدودة بالشركة خاصة بالعملاء ومقاولى البناء الذى يتعامل معهم، إلا أنه يوم الحادث احتفظ بمبلغ مليون و100 الف جنيه بمكتبه تمهيدا لدفع المستحقات المالية المطلوبة منه، وكان يعلم بالأمر عدد من موظفى الشركة.

وأضاف أنه لم يتهم أحد بعينه فى السرقة، وقبل الحادث بعدة أيام تلقى مكالمات هاتفيه من مجهول هدده خلالها وذكر أنه سلم تلك المكالمات لضباط مباحث الهرم لفحصها والتوصل إلى صاحبها.
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