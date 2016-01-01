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الإصابات مستمرة.. انتكاسة تضرب فالكاو ومستقبله مع تشيلسي مهدد

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الإصابات مستمرة.. انتكاسة تضرب فالكاو ومستقبله مع تشيلسي مهدد الإصابات مستمرة.. انتكاسة تضرب فالكاو ومستقبله مع تشيلسي مهدد

واصلت الإصابات ملاحقتها لراداميل فالكاو مهاجم تشيلسي حيث أعلن جوس هيدينك المدير الفني للفريق عن انتكاسة جديدة ضربت اللاعب الكولومبي.

ويغيب فالكاو عن الملاعب منذ اليوم الأخير من شهر أكتوبر الماضي بعدما تعرض لإصابة في منطقة الفخذ.

وأوضح المدرب الهولندي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن فالكاو تعرض لانتكاسة جديدة وستجعله يغيب لمدة 10 أيام.

وأكمل"بعدها سوف يعود فالكاو للتدرب فقط، لا لن يكون لائقا حينها للعودة للملاعب".

وعن مستقبله مع تشيلسي وهل سيكمل فالكاو إعارته لتشيلسي علق هيدينك"لدينا فترة

مفتوحة من أول الشهر لآخره".

وأوضح"في الموقف الحالي الذي يواجهه تشيلسي أهم شيء لدينا هو أن نمتلك تشكيلا قويا حتى نستطيع مواجهة أي ظروف طارئة في المستقبل".

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