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تدخّل ليفضّ شجاراً فلَقِيَ حتفه طعناً

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تدخّل ليفضّ شجاراً فلَقِيَ حتفه طعناً تدخّل ليفضّ شجاراً فلَقِيَ حتفه طعناً

توفيّ سائق شاحنة (نيبالي) طعناً بسكين، بعدما تدخّل ليفضّ شجاراً بين زميليه (من جنسيته) إثر خلافٍ نشب بينهما على إعداد وجبة عشاء، أُستخدمت فيها مطرقة، في سكن عمالي في المنطقة الغربية بأبوظبي.

وقال العميد عجيل علي الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية، في شرطة أبوظبي، إنه جرى ضبط المشتبه، بعد 35 دقيقة من ورود البلاغ، كما تمّ تحريز أداة الجريمة، وهي عبارة عن سكين ذات نصل طويل، خبأها الجاني في قاعدة جهاز تبريد الهواء (مكيِّف).

وتفصيلاً، ذكر العميد الجنيبي، أن بلاغاً ورد مؤخراً من غرفة العمليات إلى شرطة مدينة زايد، يفيد بوجود حالة طعن في سكن عمالي بمنطقة حبشان في مدينة زايد، حيث انتقلت فرق الشرطة والإسعاف؛ وباشرت إجراءاتها بمجرّد وصولها.

وأوضح أن المعاينة الأولية أظهرت وجود شخص مسجّى بدمائه (جثة هامدة)، وتظهر عليه عوارض اعتداء بواسطة سكين قاطع (3 طعنات) في أنحاءٍ من جسده، نتيجة شبهة جنائية.

وأضاف أنه جرى ضبط الجاني (ب. ب - 40 سنة)، الذي كان متواجداً في محيط الواقعة، بعدما شرع بالفرار من المكان مقاوماً عناصر الشرطة التي سيطرت عليه وكبحت جماحه.

وختم قائلاً:  استناداً إلى حيثيات الواقعة والاستجوابات، أنّ الجاني بادر بطعن المجني عليه (ر. ب - 45 سنة)، الذي تواجد في طريقه، بعدما ضرب زميلٍ آخر يشاركه الغرفة، يدعى (د. ب - 39 سنة)، مستخدماً مطرقة، إثر خلاف على تحضير وجبة عشاء.

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