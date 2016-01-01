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إحالة 55 موظفا للتحقيق فى دمياط بسبب عدم انتظامهم فى الحضور لمقار أعمالهم

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إحالة 55 موظفا للتحقيق فى دمياط بسبب عدم انتظامهم فى الحضور لمقار أعمالهم إحالة 55 موظفا للتحقيق فى دمياط بسبب عدم انتظامهم فى الحضور لمقار أعمالهم
قامت لجان المتابعة التابعة لديوان عام محافظة دمياط بمتابعة سير العمل بعدد من المصالح الحكومية أمس الخميس، وأثبتت غياب عدد من العاملين بهذه الأماكن، وأوصت بإحالتهم للتحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط.

وقد شملت المتابعة الوحدة الصحية بكفر سعد البلد، وبعد مراجعة دفاتر الحضور والانصراف تبين غياب عدد 3 من العاملين بالوحدة، وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك، وبمرور اللجنة على الوحدة الصحية بكفر سليمان البحرى قامت اللجنة بعمل محضر إثبات حالة بغياب عدد 4 من العاملين بالوحدة.

كما قامت إدارة المتابعة بالمرور على الوحدة المحلية بكفر سعد البلد، وتبين غياب عدد 2 من الموظفين، وكذلك بالمرور على الوحدة المحلية بكفر سليمان البحرى تبين غياب عدد 2 من الموظفين.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة المتابعة بتفقد العمل بمدرسة الميكانيكية الثانوية بدمياط وفحص دفاتر الحضور وتواجد العاملين تبين غياب عدد 47 من العاملين بالمدرسة، وتم التشطيب عليهم وعمل محضر إثبات حالة بذلك. وبعد العرض على محافظ دمياط وافق على إحالة جميع الحالات للتحقيق العاجل.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قد كلف إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بتشكيل لجان للمرور على كافة المصالح الحكومية لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين بالحكومة لتحقيق الانضباط الإدارى بكافة القطاعات الحكومية بالمحافظة.

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مصر 365