مدير أمن دمياط يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس بمناسبة احتفالات العام الجديد

قام اللواء فيصل دويدار، مساعد الوزير مدير أمن دمياط، بالمرور على الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس، ورافقه اللواء مصطفى مقبل نائب مدير الأمن، والعميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد وليد عبد الله رئيس فرع الأمن العام، حيث قدموا التهانى للإخوة المسيحيين المترددين على الكنائس.

وقد تأكد مساعد الوزير من تطبيق الخطط الأمنية لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات التى كانت تقام فى عدد منها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكذلك التأكيد على الحفاظ على المنطقة خالية فى محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات نارية بها مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازى دورى لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة لقيام إدارة الحماية المدنية بتركيب بوابات إلكترونية لفحص المترددين عليها لضمان أقصى درجات التأمين.

وقد أكد دويدار على كافة القيادات الإشرافية بالتواجد الميدانى حتى تمام انتهاء الاحتفالات وانصراف كافة الحاضرين والمصلين.