استمرار الطوارئ والاستنفار الأمنى أمام الكنائس ونفق أحمد حمدى بالسويس

شهد محيط الكنائس بالسويس صباح اليوم استمرار حالة الاستنفار الأمنى والتكثيف، ووضع الحواجز الأمنية كإجراء احترازى حتى انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد الجمعة القادمة.

وقال مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة، إن اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، وشدد على القوات باستمرار التكثيف الأمنى وعمليات التأمين بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس والمناطق المحيطة، وتشديد الرقابة والتفتيش المكثف على السيارات المتوجهة من وإلى سيناء.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من التكثيف الأمنى بطول المدخل الجنوبى للقناة من ناحية محافظة السويس عن طريق قوات الجيش الثالث ومديرية أمن السويس.

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