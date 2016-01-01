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بالصور.. أهالى ضحايا عبارة الموت بكفر الشيخ يدفنون ذويهم بمقابر سنديون

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بالصور.. أهالى ضحايا عبارة الموت بكفر الشيخ يدفنون ذويهم بمقابر سنديون بالصور.. أهالى ضحايا عبارة الموت بكفر الشيخ يدفنون ذويهم بمقابر سنديون
بدأ توافد أهالى ضحايا غرق معدية قرية سنديون لدفن ذويهم بمقابر القرية، والتى تحولت لمأتم جماعى، والتف حول الجثامين أهالى القرية، وعدد من القرى المجاورة فى تواجد قيادات الأمن والمهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهدس محمد أبو غنيمة، رئيس مجلس مدينة فوة، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة مطوبس.

وقال المهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام للمحافظة، إن عدد ضحايا معدية سنديون التابعة لمركز فوة ارتفع لـ14 وهم "أنور محمد خليل الصياد 38سنة " صاحب المركب" من سنديون والشقيقتان إسراء السيد جميعي 15سنة وشقيقتها آية 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق والدتهما 41سنة ومحمود مصطفى جميعي 24سنة وأحمد محمد الرفاعى 20سنة وحسن محمد حسن جمعه 35سنة ومختار سامي ضيف الله ومحمد بدران الإبياري وفهمي السمان وسعاد ماهر الصاوي وعطية حشيش وإيمان مصطفى جميعي.

وتم انقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18سنة ومحمد حماد 21سنة ومجمد مصطفى محمد حمادي 16سنة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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