بالصور.. تفاصيل غرق 15 شخصا فى عبارة سنديون بكفر الشيخ.. رئيس مدينة فوه يكشف إهماله: العبارة غير صالحة وتراخيصها منتهية منذ 8شهور.. القرية تتحول لمأتم كبير والأهالى وقيادات المحافظة يستقبلون الجثامين

تعرضت معدية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه فى كفر الشيخ، بنهر النيل للغرق، مما أدى إلى غرق 15 فردا، وإنقاذ 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ضحايا آخرين.

وشيع الآلاف من الأهالى بقرية سنديون التابعة لمركز فوه صباح اليوم 3 جثامين من بين 15 غرقى ضحايا معدية سنديون، وفى انتظار وصول بقية الجثث من مستشفى فوة المركزى والتأمين الصحى بفوه.

وبدأ توافد جثامين الغرقى على قرية سنديون لدفنها بمقابر القرية والتى تحولت لمأتم جماعى، والتف حول الجثامين أهالى القرية، وعدد من القرى المجاورة فى تواجد عدد من قيادات الأمن والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد أبو غنيمة رئيس مجلس مدينة فوه، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة مطوبس .

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إن عدد ضحايا معدية سنديون التابعة لمركز فوه ارتفع إلى 15 ضحية، وأضاف نصر أنه يتابع الحادث لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة مازالت تبحث عن جثث أخرى، وأن الجثث التى تم استخراجها لـ"أنور محمد خليل الصياد 38 سنة" صاحب المركب من سنديون، وشقيقتان إسراء السيد جميعى 15سنة وأية 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق ووالدتهما 41 سنة ومحمود مصطفى جميعى 24سنة وأحمد محمد الرفاعى 20سنة وحسن محمد حسن جمعه 35سنة ومختار سامى ضيف الله ومحمد بدران الإبيارى وفهمى السمان وسعاد ماهر الصاوى وعطية حشيش وإيمان مصطفى جميعى، حيث تم إنقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18سنة ومحمد حماد 21 سنة.

وأنقذت القوات كلا من هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18سنة و4 آخرين، وتم نقلهم للعناية المركزة لمستشفى فوه المركزى.

وتواجد بمكان الحادث اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لمتابعة تمشيط مكان غرق المعدية للبحث عن بقية الضحايا .

وقالت مصادر مطلعة لـ" اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يتابع مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، ومحافظ كفر الشيخ والجهات المعنية، تداعيات ومستجدات حادث معدية قرية سنديون.

ومن جانبه، قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه قرر صرف تعويضات لأهالى ضحايا معدية سنديون وكذلك للمصابين.

وأضاف أنه ستتم معرفة أسباب الحادث إذا كان بسبب سوء الأحوال الجوية أم أن عدد مستقلى المعدية أكبر من العدد المطلوب، فيما تردد أن العبارة كانت تقل نحو 25 شخصا وهو أكبر مما تحتمل.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ لـ"اليوم السابع" أنه يتابع موقف غرق المعدية ورجال الإنقاذ يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة التعرف على وجود جثث أخرى أم لا.

فيما قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، إن المعدية التى غرقت انتهى ترخيصها منذ 8 شهور وهى غير صالحة فنيا.

وأضاف أبو غنيمة لـ"اليوم السابع" أن صاحب المعدية لقى مصرعه غرقاً فى الحادث، مشيرا إلى أنه يمتلك معدية مرخصة ولكن محركها معطل، لافتا أنه استخدم المعدية القديمة غير الصالحة للعمل أمس الخميس، والتى كانت راسية على شاطئ النيل وغير مستخدمة واستخدمها لنقل الراغبين فى العبور من شاطئ قرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة لشاطئ قرية سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.

وأكد رئيس مركز ومدينة فوه أن عدم صلاحية المعدية فنيا وسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار أدى إلى غرقها، لافتا إلى أن هذه المعديات يتم استخراج ترخيصها من الوحدة المحلية بفوه وأنه لم يتم تجديد ترخيص المعدية التى تعرض للغرق.

كما أشار المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إلى أنه لا توجد أى حالات تم نقلها لمستشفى مطوبس المركزى، وجميع الحالات بمستشفى فوه المركزى ومستشفى التأمين الصحى بفوه.

وقال حسن أحمد درباله "منسق القيادات النيابة بفوه"، إن فرق الإنقاذ كانت تعمل فى ظروف غير مواتية نظرا لإنقطاع الكهرباء عن القرية منذ 3 أيام، وهو ما أعاق جهود فرق الانقاذ فى الحادث.