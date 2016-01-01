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دراسة صادمة: 60% من الخمور "مضروبة" تسبب العمى وتؤدى للموت

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دراسة صادمة: 60% من الخمور "مضروبة" تسبب العمى وتؤدى للموت دراسة صادمة: 60% من الخمور "مضروبة" تسبب العمى وتؤدى للموت
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن 60% من المشروبات الكحولية تحتوى على مواد كيميائية قاتلة يمكن أن تسبب العمى وحتى الموت.

وأوضح الباحثون أن المشروبات الكحولية المروجة فى السوق تحتوى على السموم بما فى ذلك الكلوروفورم وخلات الإيثيل التى تعطى رائحة طلاء الأظافر، وهى تقليد للمنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة، ويمكن أن يكون لها أسماء تجارية غير مألوفة، وتباع فى الملاهى الليلية والنوادى ومن أبرزها "الفودكا".

وأكد الباحثون أنه قد تم ضبط مئات الآلاف من المنتجات المزيفة فى الفترة التى تسبق رأس السنة، لافتين إلى أنها تحتوى على بعض المواد الكيميائية القاتلة مثل "الكلوروفورم"، والتى يمكن أن تسبب الغيبوبة ومادة "الأيزوبروبانول"، التى توجد عادة فى غسيل زجاج السيارات ومضادات التجمد.

وأشار الباحثون إلى أن المشروبات الكحولية المغشوشة تحتوى على "خلات الإيثيل"، والتى تستخدم فى الغراء ومزيلات طلاء الأظافر والسجائر ويمكن أن يؤدى إلى تلف الرئة والتقيؤ والعمى الدائم وأمراض الكلى والكبد ومشاكل أخرى قد تؤدى إلى الموت.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.


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