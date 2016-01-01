برج الحمل حظك اليوم السبت 2016/1/2

برج الحمل على الصعيد المهنى:

عزيزى القارئ نقدم حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل، تابعنا على صفحات اليوم السابع للتعرف على حظك اليوم وما تخبئه لك الأبراج على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية

مخلص فى العمل هذه هى سمتك، ولكن لا تدع أحدا يستغل مجهودك، وكن على دارية بأن هذا الوقت يحتاج منك الالتفات كثيراً إلى كل الأمور المحيطة بك، ولا تدع الحياة تمر دون أن تحقق أحلامك.



>برج الحمل على الصعيد العاطفى:

ربما تكون الفترة المُقبلة خالية من أى علاقة عاطفية، ومن الممكن أن يكون ذلك على نصف العام الجديد، فلا تبحث عن شريك ولا تورط نفسك فى علاقة عاطفية قد تكون فى غنى عنها.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

الاهتمام بالصحة أمر لا جدال فيه، فمن الأفضل أن تكون متابعا جيدا لطبيبك الخاص، فصحتك لا هوان فيها، فحاول أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تدفع ثمن هذا باهظاً.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أيام وينتهى عام ويبدأ آخر، الجميع يعرف أن الحظ لم يكن صديقك فى الأيام السابقة لا تحزن وكن على يقين أن القادم سيكون أفضل وهذا ماتقوله الأبراج لك.

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