برج السرطان حظك اليوم السبت 2016/1/2

على الصعيد المهنى:

حاول أن تتفادى الأزمات مع الزملاء قدر الإمكان، ولا تعرض نفسك للمشكلات فى العمل، حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تبحث عن الخلافات مع الشركاء.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

طريقة شريك الحياة لا تروق لك، ولكن هذا لا يمنعك من الصبر قليلاً عليه، حتى تتجاوزا الأزمة سوياً وتكون الحياة فيما بعد أفضل بكثير، فيفضل عدم الاندفاع.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

ربما تواجه بعض المشكلات الصحية فى الفترة المقبلة، فلابد أن تكون على وعى بأن أى خطأ سيعرض صحتك للخطر، وستدفع ثمن ذلك باهظ جداً، فمن الأفضل أن تهتم فى البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع لك علماء الفلك حظا جيدا فى هذا الفترة، فلا تدع الأفكار السيئة تُحبطك وتُسيطر عليك، تفاءل حيث أن هذا هو الطريق الأفضل لتجاوز أى إحباط.