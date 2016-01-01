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برج الحوت حظك اليوم السبت 2016/1/2

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برج الحوت حظك اليوم السبت 2016/1/2 برج الحوت حظك اليوم السبت 2016/1/2
وتوقعات علماء الفلك، تابعنا على صفحات اليوم السابع للتعرف على حظك اليوم وما تخبئه لك الأبراج على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية

على الصعيد المهنى:


>تعيش اليوم فى حالة من القوة والاستقرار النفسى والعاطفى، وهو ما سوف ينعكس على حياتك المهنية، فأنت تعيش فى أجواء رائعة، وسوف يلجأ إليك الآخرون ويطلبون مساعدتك، حيث إنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد فى المرة القادمة التى تحتاج فيها إلى مساعدة.

على الصعيد العاطفى:


>انسى كل الذكريات القديمة والعداوات التى كونتها مع أشخاص آخرين، وسوف تشعر بأن الأجواء أصبحت أفضل من ذى قبل، وكذلك يجب أن تشعر أفراد عائلتك بأهميتهم بالنسبة لك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، لأنك تهتم بنفسك جيداً وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والأزمات، ويجب أن تشعر أفراد عائلتك بمدى أهميتهم بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى أجواء مهنية وعاطفية رائعة على كافة المستويات، وذلك بفضل الطاقة والحيوية التى تشعر بها هذه الأيام وحالتك النفسية الجيدة التى انعكست بشكل واضح على كل جوانب حياتك.

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مصر 365

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