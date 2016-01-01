حظك اليوم برج العذراء السبت 2016/1/2

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك، تابعنا على صفحات اليوم السابع للتعرف على حظك اليوم وما تخبئه لك الأبراج على كافة الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية

الانطوائية قد تكون سببا فيما بعد لإفساد علاقتك بمن حولك، وتحديداً على مستوى رئيسك فى العمل، فحاول أن تكون ذكيا قدر الإمكان، ولا تحاول أن تكون على قدم المساواة معه حتى لا ينتج عن هذا أى خلل فى العمل.

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>حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك سىء فى العلاقات العاطفية التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجا له، فمن الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

وضعك الصحى فى الفترة الماضية كان على غير ما يرام، فمن الضرورى أن تهتم به أكثر من ذلك، ولا تدع ضغوط العمل التى قد تفقدك الكثير والكثير، وستدفع ثمن ذلك باهظاً.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

ستجنى فى الأيام المقبلة الكثير من الأموال لكن على المستوى العائلة فستكون هناك الكثير من المشاكل بين وبين أفرادها فحاول أن تتجاوز كافة المشكلات.

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