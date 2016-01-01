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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 2016/1/2

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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 2016/1/2 حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 2016/1/2
وتوقعات علماء الفلك، برج الميزان ليوم 2 يناير عام 2016، سيواجه بعض التحديات التى سيستطيع حسمها والسيطرة عليها

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

لا تحاول أن تغير من واقعك، فالتغير فى عملك الوظيفى هذه الأيام ليس فى صالحك، وإن كنت تعانى من بعض المشاكل مع رؤسائك فى العمل أو زملائك حاول أن تكون أكثر هدوءا.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

الحب سيكون بجوارك طوال هذه الأيام وسيرافقك شريك حياتك من بداية هذا العام وستلاحظ تغيرا كبيرا فى شخصيته إلى الأفضل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

هذا العام هو الأفضل بالنسبة لهم على كافة المستويات العملية والعاطفية وحتى الصحية، وأى مشكلة سيتعرضون لها ستمر سريعا دون أى أزمات كارثية.
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مصر 365

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