حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 2016/1/2

على الصعيد المهنى:

حظك اليوم لبرج الثور ليوم السبت الموافق 2 يناير 2016 طبقا لتوقعات علماء الفلك هناك كثير من الأصدقاء سوف يعملون على دعم حياتك لتحقيق أحلامك

أنت تسعى نحو هدف صعب ولكن ستستطيع تحقيقه، لا تستسلم فدائما الأحلام الكبيرة تحتاج إلى قوة كبيرة حتى تتحقق، اجعل أهدافك دائما أمامك وسوف يهون الصعاب.

على الصعيد العاطفى:

تنعم بحياة عاطفية مستقرة حاول أن تحافظ على هذا الاستقرار فهو يضفى بظلاله على باقى جوانب حياتك، كما أن الشريك يراعى كل المواقف التى تقوم بها فى صالحة كن مثابرا فى هذه الأفعال.

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>على الصعيد الصحى:

حياتك الصحية فى الصدارة لديك تحاول أن تحافظ عليها سواء بالرياضة أو بتناول الأكل الصحى، كن مثابرا فى هذا المجال فدائما الصحة تاج على روؤس الأصحاء وهى الاستثمار الأمثل للحياة كافة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

لا تتراجع عن أحلامك وهذا العام سوف تتحقق لك كثير من الأمنيات الطيبة، بينك وبين الجميع علاقات طيبة وهذا سيكون داعم لمشوار حياتك فسوف يعمل الجميع على دعمك ومساعدتك.

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