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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 2015/1/2

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 2015/1/2 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 2015/1/2
لبرج الجوزاء ليوم السبت الموافق 2 يناير 2016 طبقا لتوقعات علماء الفلك هذا العام الأمثل لتحقيق الأحلام

على الصعيد المهنى:

تتعرض لكثير من المشاكل فى المحيط العملى كن قويا حتى تتخطى العقبات، وتعلم من أخطائك، لا تنظر إلى الدسائس والمكائد وسر فى طريقك حتى تصل إلى هدفك.

على الصعيد العاطفى:

جميل منك أنك سعيت لإنهاء العلاقة القديمة فقد كان اختيارك غير موفق ولكنك فضلت السير فى طريق لا أمل منه، لا تحزن على ما فات فهناك دائما أمل أن تجد الشريك الجيد والذى سيسعدك.

على الصعيد الصحى:

تحاول أن تتجنب أن تصاب بوعكة صحية تتوخى الحرص والحذر من الأجواء الباردة وهذا أمر جيد، كن حذرا وحاول أن تتناول كثيرا من الفيتامينات لدعم صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

مع بداية عام جديد سيكون أمامك متسع من الوقت أن تحقق المشاريع المؤجلة، لا تنظر أى الماضى بكل ما يحمل من ذكريات أليمة ولكن عليك التفاؤل لتكون هذه السنة هى الأمثل لتحقيق الأحلام.

 

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مصر 365

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