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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 2015/1/2

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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 2015/1/2 حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 2015/1/2
لبرج الدلو ليوم السبت الموافق 2 يناير 2016 طبقا لتوقعات علماء الفلك أخبار سيعدة ستطرق الباب قريبا كن منتظرها وافتح قلبك للحب

على الصعيد المهنى:

تحاول على الدوام أن تتقدم فى حياتك العملية لترى نتائج تعبك أمامك، ويكون هناك تأثير على مستقبلك بالشكل الإيجابى سيظهر مع بداية العام يجعلك تسعد بما أنجزت.
>على الصعيد العاطفى:
>هناك علاقة جديدة تلوح فى الأفق أفتح الباب للحب حتى يطرق بابك وكن على يقين أن القادم أفضل، عليك الاستفادة من الأخطاء التى مرت فى حياتك حتى لا تقع فيها مرة أخرى.

على الصعيد الصحى:

تتعرض لبعض المشاكل الصحية لا تقلق فهى بسيطة وسوف تمر سريعا، فالأجواء الباردة تجعل الأمراض المعدية تنتشر فى الأجواء، استمتع ببعض المشروبات الساخنة وستكون الصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة تحمل لك كثيرا من المفاجآت السعيدة هذا ثمرة نجاحك وعملك الدائم، توقع دائما الأفضل وهناك شىء فقدته ستعيده لك الأيام من جديد.

 

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