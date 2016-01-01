برج الجدى حظك اليوم السبت 2016/1/2

على الصعيد المهنى:

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وقم بإنجاز كل الخطط والمشروعات المطلوبة منك فى الوقت الحالى، الوقت مثالى للتعامل مع المشروعات الجديدة واستكشاف أشياء جديدة، ولا تتجنب الذين يدعمونك وتعلق بأرض الواقع وابعد عن الخيال المبالغ فيه، والذى يؤدى إلى فشلك فى حياتك العملية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

تعيش فى علاقة عاطفية رائعة مع المحيطين بك، وتكون علاقات طيبة مع عائلتك هذه الأيام، فالجميع يدعمونك ويحبونك وسوف يستمر هذا الحال إلى نهاية العام.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

تواجه مشكلة صحية هذه الأيام، لذا يجب أن تستريح قليلاً من دوامة وعجلة العمل التى تسير بها، وتجنب الضغوط النفسية التى تقع فيها هذه الأيام حتى تصبح فى حالة جيدة على المستوى الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يرى علماء الفلك والأبراج أنك من الممكن أن تصل لكل ما تريده، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك، لذا حافظ على السير فى خطى واقعية وواصل السعى وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تؤتى ثمار ذلك.

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