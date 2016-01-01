ضبط 14 قطعة سلاح و12 طربة حشيش فى حملة أمنية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا اليوم حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين؛ عبارة عن أسلحة آلية ورصاص وفرد محلى الصنع، إلى جانب عدد من الطلقات النارية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 12 طربة حشيش بحوزة كل من "أحمد. س"، 38 سنة، و"محمود. ع"، 28 سنة، من بنى مزار تزن حوالى كيلو جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 73 أحوال بنى مزار.

كما تم ضبط 1829 مخالفة مرورية متنوعة و36 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط 266 مخالفة مرافق متنوعة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.